Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Streit unter Jugendlichen - 17-Jähriger verletzt

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Horster Straße/Berliner Platz hat ein Streit unter Jugendlichen am frühen Mittwochabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Jugendliche aus Bottrop gegen 18.40 Uhr zunächst verbal gestritten, wenig später wurde dann auch geschlagen und getreten. Einer der Beteiligten soll auch ein Messer dabei gehabt haben. Ein 17-Jähriger aus Bottrop wurde verletzt, er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zwei Tatverdächtige, eine 15-Jährige aus Bottrop und ein 15-Jähriger aus Bottrop, mussten mit zur Wache. Die 15-Jährige blieb über Nacht im Polizeigewahrsam, da sie einen Haftbefehl offen hatte. Der 15-Jährige wurde noch am Abend an seine Eltern übergeben. Die Ermittlungen, auch zu weiteren Tatverdächtigen, dauern noch an. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer weitere Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell