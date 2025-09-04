Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Recklinghausen: Spielautomaten aufgebrochen - Männer festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nachdem zwei zunächst unbekannte Männer am Dienstagnachmittag Automaten in einer Dattelner Spielhalle aufhebelten, versuchten sie gestern Abend in Recklinghausen erneut Beute zu machen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin rief die Polizei - die Tatverdächtigen wurden festgenommen. Am Dienstag waren die beiden Männer in einer Dattelner Spielhalle "Am Bahnhof" unterwegs. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr brachen sie mehrere Automaten auf und entnahmen das Bargeld. Sie konnten flüchten, wurden allerdings von einer Videoüberwachung aufgezeichnet. Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr erkannte einem Mitarbeiter die Männer in einer Spielhalle an der Martinistraße in Recklinghausen wieder. Sie informierte die Polizei. Auch dieses Mal hatten die Tatverdächtigen offenbar versucht, Automaten aufzubrechen.

Die Polizei nahm den 49-Jährigen aus Marl und den 58-Jährigen aus Essen vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

