POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (30.05.2025) um 17.45 Uhr kam es an der Kreuzung Guissener Straße / Auf dem Toelen in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-Jähriger aus Hamm befuhr mit seinem Motorrad die Guissener Straße in Richtung Guissen und beabsichtigte den vorrausfahrenden Pkw einer 36-jährigen Ahlenerin zu überholen. Diese bog ihrerseits nach links in die Straße Auf dem Toelen ab. Der Hammenser machte eine Vollbremsung und stürzte in Folge dessen mit dem Motorrad. Zu einem Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw kam es nicht. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

