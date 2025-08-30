Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Landkreis Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden / Pkw gegen Kradfahrer

Am Samstag (30.08.), gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 43-jährige Fahrerin aus dem Wartburgkreis mit ihrem Wohnmobil die Setzelbacher Straße in Rasdorf in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Stiftstraße wollte sie mit ihrem Fahrzeug wenden und in die entgegengesetzte Richtung weiterfahren. Bei dem Wendemanöver übersah sie offenbar die hinter ihr fahrende Motorradgruppe. Der erste Fahrer konnte noch ausweichen und mit dem zweiten Krad, besetzt mit einem 51-jähren Fahrer aus dem Landkreis Borken kam es zum Zusammenstoß, so dass dieser zu Fall gekommen ist. Der Motorradfahrer konnte leicht verletzt die Fahrt fortsetzen. Es entstand Sachschaden von circa 4.000 Euro

Verkehrsunfall mit Personenschaden / Alleinunfall Kradfahrer

Am Samstag (30.08.), gegen 15.10 Uhr, befuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Hünfeld die Landesstraße 3173 aus Großentaft kommend in Richtung der Bundesstraße 84. Sie hatte in einer Linkskurve einen PKW überholt. Bei dem Überholvorgang ist sie links auf die Bankette gefahren und dann weiter nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Flutgraben ist das Motorrad zum Liegen gekommen.

Die Kradfahrerin wurde von einer Krankenwagenbesatzung vor Ort untersucht und leicht verletzt zur Kontrolle in ein Klinikum verbracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit wurde vor Ort abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, i.A. PHK Helfrich

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell