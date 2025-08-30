PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall beim Abbiegen auf Tankstellengelände

Fulda (ots)

Am Samstagvormittag (30.08.), gegen 10 Uhr, kam es in der Schlitzer Straße, Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 48 Jahre alter Mann aus Schlitz, der in Fahrtrichtung Edelzell unterwegs war, bog nach links auf das Tankstellengelände ab. Dabei nutzte er eine Lücke in der bis dahin stehenden Fahrzeugkolonne, die sich aufgrund einer roten Ampel auf der Gegenfahrbahn gebildet hatte. In dem Moment des Abbiegevorgangs schaltete die Ampel auf Grün, sodass die wartenden Fahrzeuge wieder anfahren konnten. Der Abbiegende kollidierte mit dem Pick-up-Geländewagen eines 55 Jahre alten Mannes aus Gläserzell und streifte anschließend einen Betonpfeiler der Tankstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 13.000 Euro

Gefertigt: Polizeistation Fulda, Reuß, PHK

