PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Unfälle mit Motorradfahrern

Fulda (ots)

Dipperz. Am Freitag (29.08.) kam es gegen 18:35 Uhr im Bereich Dipperz - Wolferts zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 62-jähriger Kradfahrer aus der Gemeinde Petersberg schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befand sich mit seiner Kawasaki auf einem abschüssigen Teil der Kreisstraße 24 von Wolferts kommend in Richtung Finkenhain. Im Bereich einer Kurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte nach links gegen und kam hierdurch zu Fall. Das Motorrad selbst schleuderte hiernach in den Straßengraben. Durch den Sturz wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad selbst entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Großenlüder. Am Freitag (29.08.) kam es gegen 19:20 Uhr kam es auf der K 115 zu einem weiteren Unfall mit einem beteiligten Motorrad. Eine 22-jährige Kradfahrerin aus Fulda befuhr mit ihrer Suzuki die genannte Kreisstraße zwischen Großenlüder und Lütterz, als urplötzlich ein Reh die Straße von links nach rechts kreuzte. Hierdurch kam die Kradfahrerin aus Schreck zu Fall. Das Rehwild wurde nicht touchiert. Diese blieb durch den Sturz glücklicherweise unverletzt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 20:16

    POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Philippsthal-Heimboldshausen

    LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Philippsthal. Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.), 10:30 Uhr bis Donnerstag, (28.08.), 18:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Laterne in der Straße Am Lehngarten, Höhe Hausnummer 8 in Philippsthal-Heimboldshausen und flüchtete anschließend vom Unfallort. An der Laterne und einer angrenzenden Mauer entstand ein ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 18:12

    POL-OH: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

    Fulda (ots) - Im Kreuzungsbereich Emil-Nolde-Allee / Paul-Klee-Straße in Fulda ereignete sich am Freitag, 29.08.2025, gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 85-jährige Fahrer eines Pkw Dacia befuhr die Paul-Klee-Straße und beachtete an der oben genannten Kreuzung nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Mercedes, der auf der Emil-Nolde-Allee unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Dacia wurde auf die ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:39

    POL-OH: Erstmeldung: Unfall zwischen Auto und Radfahrer - Vierjähriger verletzt

    Vogelsbergkreis (ots) - Ulrichstein. Am Freitag (29.08.), gegen 14 Uhr, kam es in der Ohmstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 4-jähriger Junge verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es hierbei aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 4-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich hierbei und wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren