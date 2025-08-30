Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Unfälle mit Motorradfahrern

Fulda (ots)

Dipperz. Am Freitag (29.08.) kam es gegen 18:35 Uhr im Bereich Dipperz - Wolferts zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 62-jähriger Kradfahrer aus der Gemeinde Petersberg schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befand sich mit seiner Kawasaki auf einem abschüssigen Teil der Kreisstraße 24 von Wolferts kommend in Richtung Finkenhain. Im Bereich einer Kurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte nach links gegen und kam hierdurch zu Fall. Das Motorrad selbst schleuderte hiernach in den Straßengraben. Durch den Sturz wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad selbst entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Großenlüder. Am Freitag (29.08.) kam es gegen 19:20 Uhr kam es auf der K 115 zu einem weiteren Unfall mit einem beteiligten Motorrad. Eine 22-jährige Kradfahrerin aus Fulda befuhr mit ihrer Suzuki die genannte Kreisstraße zwischen Großenlüder und Lütterz, als urplötzlich ein Reh die Straße von links nach rechts kreuzte. Hierdurch kam die Kradfahrerin aus Schreck zu Fall. Das Rehwild wurde nicht touchiert. Diese blieb durch den Sturz glücklicherweise unverletzt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

