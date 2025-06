Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250601 - 0576 Frankfurt - Nordend: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Frankfurt (ots)

(ha) Samstagnacht verursachte eine 19-jährige Fahrerin eines Ford Mondeo, nach aktuellen Ermittlungen auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit, einen Verkehrsunfall, bei dem sie und ihre beiden Mitfahrerinnen verletzt wurden.

Sie fuhr gegen 22:50 Uhr von der Hartmann-Ibach-Straße kommend in Richtung Burgstraße. Dann soll sie im Kurvenbereich ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. In Folge dessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem dortigen Oberleitungsmast. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwerverletzt, die beiden 19-jährigen Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen, alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Erste Ermittlungen ergaben weiterhin, dass die Fahrerin vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, die Polizei hat die Unfallursachenermittlungen aufgenommen.

