Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Philippsthal-Heimboldshausen

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal. Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.), 10:30 Uhr bis Donnerstag, (28.08.), 18:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Laterne in der Straße Am Lehngarten, Höhe Hausnummer 8 in Philippsthal-Heimboldshausen und flüchtete anschließend vom Unfallort. An der Laterne und einer angrenzenden Mauer entstand ein Sachschaden von rund 2000EUR. Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrzeug bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

