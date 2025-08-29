PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Philippsthal-Heimboldshausen

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal. Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.), 10:30 Uhr bis Donnerstag, (28.08.), 18:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Laterne in der Straße Am Lehngarten, Höhe Hausnummer 8 in Philippsthal-Heimboldshausen und flüchtete anschließend vom Unfallort. An der Laterne und einer angrenzenden Mauer entstand ein Sachschaden von rund 2000EUR. Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrzeug bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

