Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Hersfeld Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Philippsthal. Im Zeitraum vom Mittwoch (27.08.) gegen 10.30 Uhr bis Donnerstag (28.08.) gegen 18.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Am Lehmgarten" im Ortsteil Heimboldshausen eine vor einem Grundstück befindliche Laterne. Hierdurch wurde die dahinter befindliche Mauerabdeckung der Grundstücksmauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden rund 1.700 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Bebra. Am Donnerstag (28.08.), gegen 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Eisenacher Straße am Fahrbahnrand parkenden silbernen Golf und verursachte dabei einen Schaden von rund 50 Euro am Außenspiegel der Fahrerseite. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

