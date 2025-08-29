POL-OH: Einbruch in Geschäftsgebäude
Fulda (ots)
Großenlüder. In der Lauterbacher Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (28.08.), zwischen 1.30 Uhr und 2.45 Uhr, in ein Geschäftsgebäude ein. Die Täter warfen ein Fenster ein und durchsuchten Verkaufs, Büro- und Mitarbeiterräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld sowie mehrere Handys und ein Tablet und hinterließen rund 1.100 Euro Sachschaden. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:
Täter 1: männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, bekleidet mit einem Kapuzenpullover mit Tigersymbolen, Jogginghose, Turnschuhen mit weißem Emblem
Täter 2: männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, Stoppelbart, korpulent, bekleidet mit einer Regenjacke, einer Arbeitshose, dunklen Turnschuhe
Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
