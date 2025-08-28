PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update - Vier Verletzte nach Unfall mit Kleinbus in Mühlbach

Neuenstein (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.08.) kam es auf der L 3153 zu einem Alleinunfall, der ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan rief. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 36-jährige Fahrer eines VW Transporters gegen 8.55 Uhr auf der Landstraße zwischen Mühlbach und Aua unterwegs, als er aus unklarer Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das mit acht Personen im Alter zwischen 21 und 55 Jahre (alle aus dem Schwalm-Eder-Kreis) besetzte Fahrzeug geriet in die Bankette, drehte sich und blieb schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegen. Vier der Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Während drei der Männer vor Ort medizinisch betreut worden sind, kam eine Person zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Das Fahrzeug war in der Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Die im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollgesperrte Landstraße konnte gegen 10.30 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

