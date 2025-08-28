PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Feldscheune brennt ab - Folgemeldung

Fulda (ots)

Tann. Am Mittwoch (28.08.), gegen 23.30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger der Rettungsleitstelle den Brand einer ciraca 4x8 m großen, freistehenden Scheune in einer Feldgemarkung im Ortsteil Lahrbach gemeldet. Mit einem Großaufgebot an Kräften bekamen die Feuerwehren aus Tann, Lahrbach und Hilders das Feuer des in Vollbrand stehenden Gebäudes zeitnah unter Kontrolle. Die Scheune - sowie die darin untergestellten landwirtschaftlichen Geräte - wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene Sachschadens wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Personen oder Tiere kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 09:23

    POL-OH: Erstmeldung - Alleinunfall auf der L 3153 zwischen Aua und Mühlbach

    Neuenstein (ots) - Aktuell ist die L 3153 zwischen Aua und Mühlbach nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kleinbus - besetzt mit mehreren Personen - gegen 8.55 Uhr auf der Landstraße unterwegs, als er aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam. Alle Insassen befinden sich inzwischen außerhalb des Fahrzeuges und werden medizinisch ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 05:58

    POL-OH: Scheunenbrand in Tann-Lahrbach

    Fulda (ots) - Tann. Am Mittwoch, (27.08.), gegen 23:30 Uhr, brannte in der Feldgemarkung von Tann Lahrbach, oberhalb des Paradieshof, eine Feldscheune nieder. Die Brandursache ist bisher unklar. In der landwirtschaftlichen 4 x 8 Meter großen Holzscheune waren mehrere landwirtschaftliche Maschinen untergestellt, die durch den Brand völlig zerstört wurden. Die Feldscheune ist im Zuge des Vollbrandes eingestürtzt und ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 01:21

    POL-OH: Zweiradunfälle in Hünfeld und Burghaun

    Fulda (ots) - Hünfeld. Am Dienstag, (26.08.) gg. 13:10 Uhr wollte eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hünfeld vom Kindergarten Hünfeld, Molzbacher Straße auf dieser nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Zum Einfahren verständigte sie sich mit einem Fußgänger und fuhr los. Hierbei übersah sie einen 67-jährigen Kradfahrer aus Hünfeld, der mit seiner Honda in Richtung Molzbach unterwegs war. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren