POL-OH: Feldscheune brennt ab - Folgemeldung
Fulda (ots)
Tann. Am Mittwoch (28.08.), gegen 23.30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger der Rettungsleitstelle den Brand einer ciraca 4x8 m großen, freistehenden Scheune in einer Feldgemarkung im Ortsteil Lahrbach gemeldet. Mit einem Großaufgebot an Kräften bekamen die Feuerwehren aus Tann, Lahrbach und Hilders das Feuer des in Vollbrand stehenden Gebäudes zeitnah unter Kontrolle. Die Scheune - sowie die darin untergestellten landwirtschaftlichen Geräte - wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene Sachschadens wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Personen oder Tiere kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda.
(PB)
