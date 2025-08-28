Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand in Tann-Lahrbach

Fulda (ots)

Tann. Am Mittwoch, (27.08.), gegen 23:30 Uhr, brannte in der Feldgemarkung von Tann Lahrbach, oberhalb des Paradieshof, eine Feldscheune nieder. Die Brandursache ist bisher unklar. In der landwirtschaftlichen 4 x 8 Meter großen Holzscheune waren mehrere landwirtschaftliche Maschinen untergestellt, die durch den Brand völlig zerstört wurden. Die Feldscheune ist im Zuge des Vollbrandes eingestürtzt und unbrauchbar. Menschen oder Tiere sind nicht zu Schaden gekommen. Durch den Brand ist ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro entstanden. Die freiwilligen Feuerwehren von Lahrbach, Tann und Hilders waren mit insgesamt fünfundfünfzig Einsatzkräften vor Ort.

