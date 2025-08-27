Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrekturmeldung: Verkehrsunfall - Korrektur bei Personendaten

Fulda (ots)

Hosenfeld. Am Mittwochmorgen (27.08.), gegen 7.38 Uhr, befuhr eine 57-jährige Audi-Fahrerin aus der Gemeinde Hosenfeld die L 3141 aus Schletzenhausen kommend in Richtung Hainzell. Hinter ihm fuhr ein 54-Jähriger aus Großenlüder mit seinem Renault Master. Bei einem Überholvorgang im Bereich der Einmündung Hinterdorfstraße kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Insgesamt entstand rund 55.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

