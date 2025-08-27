Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bargeld aus Restaurant gestohlen - Versuchter Einbruch in Gaststätte - Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer - zwei Tatverdächtige festgenommen

Fulda (ots)

Bargeld aus Restaurant gestohlen

Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte am Dienstag (26.08.), gegen 12 Uhr, eine Schublade im Thekenbereich eines Asia-Restaurants am Gemüsemarkt auf und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Hofbieber. Unbekannte beabsichtigten in der Nacht zu Montag (25.08.) in eine Gaststätte in der Straße "Am Golfplatz" einzubrechen. Die Hebelversuche an zwei Haustüren scheiterten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer - zwei Tatverdächtige festgenommen

Fulda. In der Frankfurter Straße nahm eine Streife der Polizeistation Fulda in der Nacht zu Mittwoch (27.08.) nach einem Zeugenhinweis zwei Frauen auf frischer Tat fest, die offensichtlich gerade dabei waren, Altkleider aus einem Container zu stehlen.

Ein aufmerksamer Zeuge machte die entsprechende Beobachtung und informierte gegen 2.50 Uhr die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Fulda nahm kurze Zeit später zwei Frauen im Alter von 55 und 58 Jahren auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Bereich der Altkleidercontainer vorläufig fest.

Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass eine der Frauen einen gestohlenen E-Scooter mit sich führte. Die Beamten stellten das Fahrzeug, an dem augenscheinlich ein gefälschtes Versicherungskennzeichen angebracht war, in der Folge sicher.

Beide Frauen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und die 55-Jährige zudem wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und der Urkundenfälschung verantworten.

(PB)

