POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 29-jährigen Eva M. aus Bebra
Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)
Bebra. Die Fahndung nach der 29-jährigen Eva M. aus Bebra kann zurückgenommen werden. Zeugen meldeten sich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung und die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung.
