Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baucontainer - Diebstahl beim Geldwechseln

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Baucontainer

Mücke. Im Zeitraum von Freitag (22.08.) bis Montag (25.08) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle nahe der Bahnhofstraße im Ortsteil Merlau, hebelten die dort befindlichen Baucontainer auf und durchsuchten diese anschließend. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Unbekannten die Baustelle ohne Diebesgut. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl beim Geldwechseln

Alsfeld. Am Donnerstag (21.08), gegen 15.30 Uhr, erbeuteten zwei männliche Unbekannte in einer Lokalität in der Hersfelder Straße einen hohen dreistelligen Betrag Bargeld. Während einer der Unbekannten an einem Automaten Platz nahm, begab sich der andere unter dem Vorwand Geld zu wechseln zum Kassenbereich und verwickelte einen Angestellten geschickt in ein Gespräch. Durch gezielte Ablenkung gelang es dem Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen hierbei mehrfach unbemerkt in die Kasse zu greifen und so Bargeld an sich zu nehmen. Die Kriminalpolizei Vogelsberg hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurden Videoaufnahmen vom Bereich des Tatortes gesichtet, woraufhin sich ein Tatverdacht gegen einen 37-Jährigen und einen 33-Jährigen richtete. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Marc Leipold)

