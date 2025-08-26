PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Einbruch in Praxis - Versuchter Diebstahl von Grabschmuck - Diebstahl von Rollerteilen - Diebstahl von Jeep

Fulda (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Fulda. Im Zeitraum von Freitag (27.06) bis Montag (25.08.) entwendeten Unbekannte das vordere und hintere amtliche Kennzeichen "FD-YD 522" von einem gelben Opel Corsa, der im Willi-Glotzbach-Weg geparkt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Praxis

Fulda. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Samstag (23.08.) bis Montag (25.08.) Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Praxis in der Michael-Henkel-Straße in Fulda, indem sie mittels eines nicht bekannten Werkzeugs ein Fenster einwarfen. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Praxis und entwendeten ein Möbeltresor und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl von Grabschmuck

Neuhof. Im Zeitraum von Samstag (16.08.) bis Montag (25.08.) begaben sich Unbekannte auf den Friedhof in Hattenhof und versuchten eine Madonnenstatue von einer Grabstätte zu hebeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Rollerteilen

Hilders. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag (22.08.) bis Montag (25.08.) vor einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße einen blauen Roller der Marke Honda. Dieser konnte wenig später in einem Gebüsch im Bereich der "Ulster" wieder aufgefunden werden, jedoch wurde durch die Unbekannten das Helmfach aufgebrochen und die Batterie demontiert. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Jeep

Fulda. In der Nacht auf Dienstag (26.08.) entwendeten Unbekannte einen weißen Jeep Grand Cherokee (amtl. Kennzeichen: FD-Q 1410), der auf dem Seitenstreifen der Bronnzeller Straße in Bronnzell geparkt war. Der Wert des Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

