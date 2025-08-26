Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall zwischen LKW und PKW - drei Personen leichtverletzt

Fulda (ots)

Lauterbach. Am Montag (25.08.), gegen 22.40 Uhr, kam es auf der B 254 im Bereich Lauterbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Traktorfahrer aus Gedern und ein 62-jähriger LKW-Fahrer aus Wuppertal befuhren in der genannten Reihenfolge die B 254 von Reuters kommend in Richtung Maar. Im Bereich einer dort befindlichen Linkskurve überholte der LKW-Fahrer den Traktor. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem VW-Sharan eines 21-Jährigen aus Lauterbach, der die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der LKW-Fahrer, der Fahrer des Sharans sowie seine 21-jährige Mitfahrerin wurden hierbei leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B 254 für mehrere Stunden vollgesperrt.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell