Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

17-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Am Sonntag (24.08.) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Künzeller befuhr mit seinem Krad die L3378 von Michelsrombach kommend in Richtung Lehnerz. In einer Rechtskurve kam der 17-jährige auf der Fahrbahn zu Fall und rutschte mit seinem Krad über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 650 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Geparkter Audi beschädigt

Bebra. Am Samstag (23.08.), gegen 14 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Meinhard ihren grauen Audi ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Ludwig-Uhland-Straße. Als sie zu am Sonntag (24.08.), gegen 1 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken Kotflügel sowie an beiden vorderen Felgen fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 od. www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Wildunfall

Friedewald. Am Montag (25.08.), gegen 5.20 Uhr, befuhr ein Daimler-Sprinter-Fahrer aus Bad Salzungen die B 62 in Richtung Friedewald. Nach derzeitigen Erkenntnissen kreuzte ein Hirsch die Fahrbahn und der Fahrer kollidierte mit dem Tier. Die Fahrzeugfront wurde dabei vollständig zerstört, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Jagdausübungsberechtigte wurde verständigt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Bad Hersfeld

