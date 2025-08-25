Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anhänger entwendet - Sachbeschädigung durch Graffiti - Sachbeschädigung an Reifen - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Anhänger entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten zwischen Freitag (15.08.) und Freitag (22.08.) einen Pkw-Anhänger der Marke "Humbaur" (Modell: HA20). Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt in der Chattenstraße in Kathus und hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Alheim. Durch Unbekannte wurde zwischen Freitag (22.08.) und Samstag (23.08.) die Tür einer Werkstatt in der Nürnberger Straße in Heinebach mit gelber Farbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Reifen

Bad Hersfeld. Der hintere rechte Reifen eines weißen VW Tiguan wurde zwischen Freitagabend (22.08.) und Samstagmittag (23.08.) durch Unbekannte beschädigt, sodass dieser keine Luft mehr hatte. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Simon-Haune-Straße. Der Sachschaden wird auf rund 70 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Alheim. Von einem grünen VW Caddy entwendeten Unbekannte zwischen Samstagabend (23.08.) und Sonntagmittag (24.08.) das hintere amtliche Kennzeichen "GF-IY 1608". Der Pkw war vor einem Wohnhaus in der Nürnberger Straße in Heinebach geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell