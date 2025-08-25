PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anhänger entwendet - Sachbeschädigung durch Graffiti - Sachbeschädigung an Reifen - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Anhänger entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten zwischen Freitag (15.08.) und Freitag (22.08.) einen Pkw-Anhänger der Marke "Humbaur" (Modell: HA20). Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt in der Chattenstraße in Kathus und hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Alheim. Durch Unbekannte wurde zwischen Freitag (22.08.) und Samstag (23.08.) die Tür einer Werkstatt in der Nürnberger Straße in Heinebach mit gelber Farbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Reifen

Bad Hersfeld. Der hintere rechte Reifen eines weißen VW Tiguan wurde zwischen Freitagabend (22.08.) und Samstagmittag (23.08.) durch Unbekannte beschädigt, sodass dieser keine Luft mehr hatte. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Simon-Haune-Straße. Der Sachschaden wird auf rund 70 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Alheim. Von einem grünen VW Caddy entwendeten Unbekannte zwischen Samstagabend (23.08.) und Sonntagmittag (24.08.) das hintere amtliche Kennzeichen "GF-IY 1608". Der Pkw war vor einem Wohnhaus in der Nürnberger Straße in Heinebach geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 19:04

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bebra und Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht in Bebra Bebra. Im Zeitraum zwischen dem 23.08., 14:00 Uhr und dem 24.08., 13:16 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW Audi A3 in grau, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Ludwig-Uhland-Straße Höhe Hausnummer 1, in 36179 Bebra ab. Gegen 01:00 Uhr in der Nacht hörte die Geschädigte einen lauten Knall. Sie schaute aus dem ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 14:32

    POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Omid Y.

    Fulda (ots) - Fulda. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Omid Y. aus Fulda kann zurückgenommen werden. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte den Vermissten aufgrund der Veröffentlichung des Fotos und konnte einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des jungen Mannes in der Fuldaer Innenstadt geben. Dort konnte der Vermisste dann auch wohlbehalten angetroffen werden. Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren