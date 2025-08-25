POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Parisa K.
Fulda (ots)
Fulda. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Parisa K. aus Künzell kann zurückgenommen werden. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung.
