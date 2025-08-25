Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Parisa K.

Fulda (ots)

Fulda. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Parisa K. aus Künzell kann zurückgenommen werden. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell