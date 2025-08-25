Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall zwischen Pkw und Kradfahrer mit schwer verletzter Person

Fulda (ots)

Hilders. Am Montag (25.08.), gegen 14:40 Uhr, kam es auf der B278 in der Ortslage Batten zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Hierbei befuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Pkw die B278 in Fahrtrichtung Hilders. Ein 18-jähriger Kradfahrer befuhr die B278 in gleiche Richtung hinter dem Pkw. Im Verlauf wollte die Pkw-Fahrerin in der Ortslage Batten nach rechts abbiegen und verringerte hierbei die Geschwindigkeit. Der Kradfahrer kam trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der Kradfahrer wurde bei der Kollision über den Pkw geschleudert. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Neben einer Streife der Polizeistation Hilders war ein Rettungswagen und die Feuerwehren Batten und Hilders mit insgesamt elf Einsatzkräften eingesetzt.

