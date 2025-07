Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann mit Pfefferspray besprüht - Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

Am vergangenen Samstag (19.7.) gegen 22 Uhr soll ein 49-jähriger Mann aus Fulda im Außenbereich eines Bäckers im Bahnhof Fulda mit Pfefferspray besprüht worden sein. Der 49-Jährige soll nach eigenen Angaben mit einer vierköpfigen Personengruppe (zwei Männer und zwei Frauen) in einen verbalen Streit geraten sein. Plötzlich soll einer aus der Gruppe heraus den 49-Jährige mit Pfefferspray attackiert und verletzt haben. Aufgrund der Augenreizungen musste er später in das Klinikum Fulda gebracht werden. Bislang liegen keine Personenbeschreibungen vor, weshalb die Bundespolizeiinspektion Kassel um Zeugenhinweise bittet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell