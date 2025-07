BPOL-KS: Frau im Zug beleidigt - Zeugen gesucht!

Gießen (ots) - Ein 26-jähriger Mann soll gestern (10.7., 22:50 Uhr) eine 15-Jährige in Gießen in der Hessischen Landesbahn (HLB), RB 40, sexuell belästigt haben. Der Mann setzte sich in der abfahrbereiten HLB neben die 15-Jährige und legte ihr die Hand auf den Oberschenkel und sagte ihr, dass er sie kennenlernen möchte. Ein aufmerksamer afghanischer Mitreisender bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. ...

