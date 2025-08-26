Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Bad Hersfeld. Am Montag (25.08.), gegen 20.10 Uhr, befuhr eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bad Hersfeld den Abteiweg in Richtung Vitalisstraße. Ein weiterer 63-jähriger Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld, befuhr den Geh- und Radweg parallel zur Vitalisstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam im Kreuzungsbereich der beiden Radwege zum Zusammenstoß der Radfahrenden, wobei sich die 68-Jährige leicht verletzte.

Bad Hersfeld. Am Montag (25.08.), gegen 13 Uhr, fuhr eine 71-jährige Polo-Fahrerin aus Bad Hersfeld von der Fritz-Rechberg-Straße kommend in Richtung Simon-Haune-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf eines 75-Jährigen aus Niederaula. Es entstand rund 7.500 Euro Sachschaden. Der Golf-Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Schenklengsfeld. Am Montag (25.08.), gegen 10.30 Uhr, befuhren ein Zeuge, ein BMW-Fahrer aus Eiterfeld und eine 21-jährige Kradfahrerin aus Hohenroda die L 3171 in Richtung Oberweisenborn aus Richtung Unterweisenborn kommend. Bei einem Überholvorgang kam die zunächst an dritter Stelle fahrende Kradfahrerin von der Fahrbahn ab, als sie dem nach derzeitigen Erkenntnissen ausscherenden BMW auswich und stürzte. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell