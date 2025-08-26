PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzung: Die Polizei bittet um Mithilfe: 29-jährige Eva M. aus Bebra vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Fulda (ots)

Bebra. Die Polizei sucht nach Eva M. aus Bebra- Gilfershausen. Die 29-jährige Frau hat am 20.08.2025 ihren gewohnten Lebensraum verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person. Eva M. kann wie folgt beschrieben werden: circa 165 cm groß, schmale Statur, lange blonde Haare, Tätowierung am linken Unterarm. Personen, die Hinweise zum Verbleib oder zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

