POL-NI: Einbruch in Rohbau

Stadthagen (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 17.07.2025 ereignete sich gegen 20:09 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Dülwaldstraße in Stadthagen. Ein 19-Jähriger aus Celle kam alleinbeteiligt mit seinem Ford Fiesta nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Baum zusammen. An dem Baum und dem Fahrzeug entstand Sachschaden, welcher auf ca. 7000 Euro geschätzt wird. Der 19-Jährige wurde zur Abklärung von Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen ...

