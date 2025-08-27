Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Apfeldiebe plündern Obstbaum - Diebstahl von Geldbörse - Toilettentür beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Apfeldiebe plündern Obstbaum

Herbstein. Am Dienstagabend (26.08), gegen 17.50 Uhr, machten sich dreiste Diebe an einem Apfelbaum auf der städtischen Obstwiese im Rudloser Weg im Ortsteil Schadges zu schaffen. Die Unbekannten pflückten eine Kiste Äpfel von einem Apfelbaum und verließen den Tatort anschließend in einem schwarzen Audi mit Kasseler Kennzeichen (KS) in Richtung Stockhausen. Bei den Unbekannten handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei weibliche und drei männliche Personen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Alsfeld. Am Dienstag (26.08.), zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, näherte sich ein Unbekannter einem in der Straße "Markt" abgestellten Fahrrad und entwendete aus der Lenkertasche eine Geldbörse. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Toilettentür beschädigt

Lauterbach. Eine Toilettentür auf dem Pausenhof einer Schule im Hohenbucherweg im Ortsteil Maar war in der Nacht auf Dienstag (26.08) das Ziel Unbekannter. Diese beschädigten das Schloss der Tür und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell