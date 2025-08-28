Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Alleinunfall auf der L 3153 zwischen Aua und Mühlbach

Neuenstein (ots)

Aktuell ist die L 3153 zwischen Aua und Mühlbach nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kleinbus - besetzt mit mehreren Personen - gegen 8.55 Uhr auf der Landstraße unterwegs, als er aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam. Alle Insassen befinden sich inzwischen außerhalb des Fahrzeuges und werden medizinisch versorgt. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen schwer und sechs Personen leicht verletzt.

Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet, sobald Näheres bekannt ist.

Julissa Sauermann

