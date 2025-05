Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Forst - Polizeibeamter bei Verkehrskontrolle verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Freitag führte die Verkehrspolizei Karlsruhe ab 16 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich Forst durch. Kurz nach 18:30 Uhr fuhr ein 15-Jähriger im Bereich Burgweg mit seinem Kleinkraftrad verbotenerweise auf dem Radweg auf die Kontrollstelle zu. Ein Polizeibeamter begab sich daraufhin auf den Radweg und versuchte den Jugendlichen durch deutliche Anhaltezeichen und Ansprache zum Anhalten zu bewegen. Als der Fahrer dies erkannte gab er Gas und fuhr auf den Polizeibeamten zu. Dieser konnte nur durch einen Sprung zur Seite einen Frontalzusammenstoß vermeiden, wurde aber dennoch vom Lenker an der Hand touchiert. Hierdurch und durch den Sprung verletzte sich der Polizeibeamte leicht. Der 15-Jährige flüchtete währenddessen mit seinem Kleinkraftrad. Bei der anschließenden Verfolgung durch weitere Verkehrskräfte kam es zu weiteren Gefährdungen unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Letztlich konnte der Kleinkraftradfahrer nach Zeugenhinweisen bei der Kiesgrube in Karlsdorf-Neuthard gestellt und festgenommen werden. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme wurden am Kleinkraftrad technische Veränderung festgestellt. Zudem bestand kein Versicherungsschutz und die erforderliche Fahrerlaubnis hatte der Jugendliche ebenfalls nicht. Er muss sich nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst des PP Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

