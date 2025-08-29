Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kita

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nentershausen. Indem sie gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich einer Kindertagesstätte in der Straße "Unter den Linden" aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwoch (27.08.) und Donnerstag (28.08.) unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entnahmen eine geringe Menge Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

