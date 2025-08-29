POL-OH: Einbruch in Kita
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Einbruch in Kita
Nentershausen. Indem sie gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich einer Kindertagesstätte in der Straße "Unter den Linden" aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwoch (27.08.) und Donnerstag (28.08.) unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entnahmen eine geringe Menge Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Julissa Sauermann
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell