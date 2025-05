Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuerwehr Bordesholm stellt neues TLF 3000 in Dienst

Rendsburg (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 17. Mai 2025, wurde in Bordesholm das neue Tanklöschfahrzeug TLF3000 offiziell in Dienst gestellt. Das moderne Fahrzeug ersetzt das bisherige TLF und stärkt die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr vor Ort. Zahlreiche Vertreter aus dem Kreis, der Verwaltung, Politik sowie die Partnerfeuerwehr aus Kühlungsborn waren bei der Fahrzeugübergabe anwesend.

Wehrführer André Dickow berichtete, dass die Planung für das neue TLF bereits im Jahr 2022 begann, nachdem die Gemeinde die notwendigen finanziellen Mittel im Haushalt bereitgestellt hatte. Nach intensiven Planungen und Vorbereitungen wurde das Fahrzeug Anfang April 2025 nach Bordesholm geliefert. Bereits in den vergangenen Wochen konnten die Kameradinnen und Kameraden Schulungen und Übungen mit dem neuen Fahrzeug durchführen, um sich mit den technischen Neuerungen vertraut zu machen. Dabei konnten einige Ausrüstungsgegenstände vom Vorgängermodell übernommen werden.

Das TLF3000 verfügt über 4.000 Liter Löschwasser, Frontsprühdüsen, einen Wasserwerfer auf dem Dach sowie Ausrüstung für Vegetationsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistungen. Das Fahrzeug wiegt 14 Tonnen, ist mit einem 320-PS-Motor ausgestattet und somit bestens für die vielfältigen Einsätze gerüstet. Dickow fasst zusammen: "Wenn jemand sagt, die Feuerwehr hat ein neues Spielzeug, dann dürfen wir ruhig antworten: Nein - wir haben ein neues Werkzeug. Und zwar ein verdammt gutes!"

Mit dem neuen TLF ist die Feuerwehr Bordesholm für die kommenden Herausforderungen bestens vorbereitet. Bürgermeister Ronald Büssow zeigte sich stolz auf das neue Fahrzeug und kündigte an, dass weitere Fahrzeuge folgen werden. So ist bereits die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) geplant, und eine Ersatzbeschaffung für ein älteres Fahrzeug steht ebenfalls an. Für das TLF wünscht der Bürgermeister der Wehr, dass sie möglichst wenig Einsätze fahren muss und stets heil und gesund von den Einsätzen zurückkehrt.

Nach den Grußworten hatten die Gäste die Gelegenheit, das Fahrzeug aus nächster Nähe zu besichtigen und sich die neue Ausrüstung erklären zu lassen. Wehrführer André Dickow bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen und lud zum Imbiss ein. Er betonte: "Die Feuerwehr Bordesholm investiert weiterhin in Ausbildung, Nachwuchsarbeit und Motivation. Denn moderne Feuerwehr ist mehr als Blaulicht - sie ist Gemeinschaft, Verantwortung und Einsatzbereitschaft."

