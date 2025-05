Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei verhindert Einbruch

Arnsberg (ots)

Heute Morgen gegen 03.10 Uhr erhielt die Polizei in Arnsberg von einem Sicherheitsdienst die Nachricht, dass sich zwei maskierte Männer an einem Haus in der Straße Im Schulbruch in Uentrop aufhalten würden. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte die Männer auf der Videoaufzeichnung sehen. Die Verdächtigen hatten angefangen, die am Haus angebrachten Sicherheitskameras zu manipulieren. Als die Polizei eintraf, waren die Täter noch nicht in das Haus gelangt. Sie flüchteten einem grauen Pkw in Richtung eines Waldgebietes. Trotz einer großangelegten Fahndung, u.a. mit einem Polizeihubschrauber, konnte der Pkw mit den Tätern nicht mehr aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 0291/90200 zu melden. Stra. 17/5

