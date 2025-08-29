POL-OH: Diebstahl von E-Scooter

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Kita Nentershausen. Indem sie gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich einer Kindertagesstätte in der Straße "Unter den Linden" aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwoch (27.08.) und Donnerstag (28.08.) unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entnahmen eine geringe Menge Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die ...

