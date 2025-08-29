PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OH: Erstmeldung: Unfall zwischen Auto und Radfahrer - Vierjähriger verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Ulrichstein. Am Freitag (29.08.), gegen 14 Uhr, kam es in der Ohmstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 4-jähriger Junge verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es hierbei aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 4-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich hierbei und wird derzeit an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen dauern an.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

