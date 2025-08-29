POL-OH: Erstmeldung: Unfall zwischen Auto und Radfahrer - Vierjähriger verletzt
Vogelsbergkreis (ots)
Ulrichstein. Am Freitag (29.08.), gegen 14 Uhr, kam es in der Ohmstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 4-jähriger Junge verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es hierbei aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 4-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich hierbei und wird derzeit an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen dauern an.
(Marc Leipold)
