Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Im Kreuzungsbereich Emil-Nolde-Allee / Paul-Klee-Straße in Fulda ereignete sich am Freitag, 29.08.2025, gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 85-jährige Fahrer eines Pkw Dacia befuhr die Paul-Klee-Straße und beachtete an der oben genannten Kreuzung nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Mercedes, der auf der Emil-Nolde-Allee unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Dacia wurde auf die linke Fahrzeugseite umgeworfen und gegen einen geparkten Pkw Opel geschleudert. Der Fahrer des Dacia und seine 83-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Freitag, 29.08.2025, stürzte um 13:50 Uhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer im Domänenweg in Fulda. Der junge Mann war auf dem Gehweg in Richtung Magdeburger Straße unterwegs. Er kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankehaus verbracht. Am Rad entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell