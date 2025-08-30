Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen an PKW mit hohem Schaden

Fulda (ots)

In der Nacht von Freitag (29.08.) auf Samstag (30.08.) kam es im Bereich der Ronsbachstraße in Fulda zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Hierbei wurden jeweils die Beifahrerseiten zerkratzt und dadurch beschädigt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten neun beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter 0661 / 105 - 0, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Onlinewache der Hessischen Polizei im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Klimek

