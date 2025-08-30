POL-OH: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen an PKW mit hohem Schaden
Fulda (ots)
In der Nacht von Freitag (29.08.) auf Samstag (30.08.) kam es im Bereich der Ronsbachstraße in Fulda zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Hierbei wurden jeweils die Beifahrerseiten zerkratzt und dadurch beschädigt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten neun beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter 0661 / 105 - 0, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Onlinewache der Hessischen Polizei im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.
Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Klimek
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell