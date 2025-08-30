PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autofahrer kollidiert mit Brückengeländer

Landkreis Fulda (ots)

In der Nacht von Freitag (29.08.) auf Samstag (30.08.) befuhr ein 19 jähriger, aus Vellmar stammender PKW Fahrer, die Straße "Am Sauerbrunnen" in Lütter in Richtung Rhönstraße. In Höhe der dortigen Brücke kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe angeordnet. Es entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, Reuß, PHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

