Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250807.2 Heide: Diverse Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Heide (ots)

Das Polizeibezirksrevier Heide hat am Mittwoch in Büsum an zwei Stellen stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt war die Überprüfung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Geldstrafen und eine Strafanzeige waren die Folge.

In der Zeit von 08:30 bis 13:00 Uhr kontrollierte das Bezirksrevier Heide in der Dr.-Martin-Bahr-Straße und in der Heider Straße 120 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer.

Insgesamt stellten die Polizeibeamten 37 Verstöße fest. Neun Verkehrsteilnehmer müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen rechnen. Der Spitzenreiter fuhr acht km/h zu schnell. Ihn erwartet ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro. 15-mal verwarnte die Polizei Verkehrsteilnehmer wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen eines Zulassungsverstoßes und verwarnte weitere Fahrer unter anderem wegen fehlender Ladungssicherung, der Nutzung eines Mobiltelefons, Falschparkens und Missachtung des Durchfahrtsverbots. Mehrere Verkehrsteilnehmer erhielten Kontrollberichte, unter anderem aufgrund nicht mitgeführter Dokumente.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch in Zukunft gleichartige Verkehrskontrollen durchführen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell