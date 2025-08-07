Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250807.1 Schülp: Einbruch in Ferienhaus

Schülp (ots)

In der Zeit vom 29.05.2025 bis zum 06.08.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in Schülp. Sie durchwühlten Behältnisse und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 29.05.2025, 12:00 Uhr, und dem 06.08.2025, 15:00 Uhr, zugetragen. Die Täter brachen die Haupteingangstür zu einem Ferienhaus in der Hauptstraße auf. Sie durchsuchten alle Räume, um an Wertsachen zu gelangen.

Angaben zu möglichem Diebesgut liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Heide hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

