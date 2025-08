Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250806.1 Heide: Dringender Tatverdacht gegen einen 23-Jährigen nach Angriff am Heider WKK (Folgemeldung zu 250804.1 und 250805.1)

Heide (ots)

Nach den Angriffen auf eine Frau und einen Mann am Heider Klinikum am vergangenen Sonntag und Montag laufen die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe und der Heider Kripo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe auf Hochtouren.

Bereits am gestrigen Tag erfolgte in diesem Zusammenhang die Festnahme eines 23-Jährigen aus Heide, der der Taten dringend verdächtig ist. Seine Vorführung vor einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wird im Laufe des heutigen Tages erfolgen.

Die Hintergründe der Taten bleiben weiterhin unklar. Weitere Auskünfte können aktuell seitens Polizei und Staatsanwaltschaft nicht erteilt werden.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe Björn Loop, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell