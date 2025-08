Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250805.3 Heide: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Heide (ots)

Am vergangenen Donnerstag hat sich in einem Parkhaus in Heide eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

Im Zeitraum von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr stellte der Anzeigende seinen Skoda Yeti in dem Parkhaus in der Marschstraße ab und begab sich zum Einkaufen. Als der Mann zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest, die zuvor nicht vorhanden waren, unter anderem Lackkratzer an der Frontschürze. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Heider Unfallermittler unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

