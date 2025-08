Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250806.2 Itzehoe: Person durch Kopfstoß verletzt

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 22:12 Uhr hat ein Unbekannter einen 39-jährigen Itzehoer in der Feldschmiede unvermittelt im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit weiteren Personen als Gast in einer Spielhalle. Der Unbekannte sprach den Geschädigten kurz an, um ihm dann ohne Vorwarnung durch einen Kopfstoß an der Nase eine Verletzung zuzufügen und anschließend zu flüchten. Nach Aussage von Zeugen hat sich das Geschehen innerhalb weniger Minuten zugetragen.

Zur Behandlung seiner Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Geschädigten in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte erreichten unmittelbar nach der Tat den Einsatzort, konnten den Flüchtigen trotz sofort eingeleiteter Fahndung jedoch nicht mehr antreffen.

Der Täter ist als gelegentlicher Besucher der Spielhalle bekannt. Eine Personenbeschreibung zu ihm liegt aktuell noch nicht vor.

Die Polizei in Itzehoe führt die Ermittlungen in dieser Sache. Hinweise auf den Täter nehmen die Ermittler in Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 entgegen.

