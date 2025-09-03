PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Bottrop: Männer beim Kupferkabel-Diebstahl erwischt

Recklinghausen (ots)

Auf einem ehemaligen Zechengelände sind am Dienstag zwei mutmaßliche Kabeldiebe gestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Täter am späten Nachmittag Zutritt auf das Gelände an der Fernwaldstraße verschafft und hatten bereits dicke Kupferkabel abmontiert, die sie offenbar stehlen wollten. Zwei der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei vor Ort festnehmen (gegen 17.30 Uhr). Einen davon dank der Mithilfe eines Diensthundes, der die Spur des Tatverdächtigen aufnahm und die Beamten auf das Dach eines Gebäudes führte. Dort konnte der 47-Jährige aus Rumänien gefunden und gestellt werden. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Mann. Beide Männer mussten mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen - auch weiteren Tatverdächtigen - dauern an.

