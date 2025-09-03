Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: mutmaßliche Betrüger unterwegs

Recklinghausen (ots)

"Falsche Wasserwerker" verschafften sich am Dienstagnachmittag mit einer Betrugsmasche Zutritt zur Wohnung einer Seniorin - Beute machten sie nicht. Gegen 17:00 Uhr klingelte ein angeblicher Handwerker an der Wohnungstür der Seniorin auf der Dr.-Klausener-Straße. Er gaukelte ihr vor, dass er einen Wasserbruch reparieren müsse. Die Seniorin ließ den Unbekannten rein. In der Wohnung lockte der Mann sie ins Badezimmer und drückte die Tür zu. In dieser Zeit durchsuchte vermutlich ein zweiter Täter ihr Schlafzimmer - ohne Erfolg. Sie flüchteten unerkannt.

Der Mann, der an der Tür klingelte, wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 -1,85 Meter - stabile Statur - blaue Mütze - blauer Trainingsanzug - kein Bart - fließend deutsch gesprochen

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell