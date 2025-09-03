Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Polizei bittet nach Einbruch in Supermarkt um Hinweise

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Lohausstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen beschädigten sie gegen 02:30 Uhr ein Fenster und gelangten so in den Laden. Dann öffneten die Unbekannten die Schranktüren der Zigarettenauslage und nahmen zahlreiche Tabakwaren mit. Sie konnten unerkannt flüchten.

Hinweise werden von der Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

