PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Polizei bittet nach Einbruch in Supermarkt um Hinweise

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Lohausstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen beschädigten sie gegen 02:30 Uhr ein Fenster und gelangten so in den Laden. Dann öffneten die Unbekannten die Schranktüren der Zigarettenauslage und nahmen zahlreiche Tabakwaren mit. Sie konnten unerkannt flüchten.

Hinweise werden von der Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:56

    POL-RE: Bottrop: Männer beim Kupferkabel-Diebstahl erwischt

    Recklinghausen (ots) - Auf einem ehemaligen Zechengelände sind am Dienstag zwei mutmaßliche Kabeldiebe gestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Täter am späten Nachmittag Zutritt auf das Gelände an der Fernwaldstraße verschafft und hatten bereits dicke Kupferkabel abmontiert, die sie offenbar stehlen wollten. Zwei der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei vor Ort festnehmen (gegen 17.30 ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:50

    POL-RE: Marl: mutmaßliche Betrüger unterwegs

    Recklinghausen (ots) - "Falsche Wasserwerker" verschafften sich am Dienstagnachmittag mit einer Betrugsmasche Zutritt zur Wohnung einer Seniorin - Beute machten sie nicht. Gegen 17:00 Uhr klingelte ein angeblicher Handwerker an der Wohnungstür der Seniorin auf der Dr.-Klausener-Straße. Er gaukelte ihr vor, dass er einen Wasserbruch reparieren müsse. Die Seniorin ließ den Unbekannten rein. In der Wohnung lockte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren