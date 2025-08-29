PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Diebstahl - Unfallflucht

Aalen (ots)

Bopfingen: Sattelzug beschädigt Lichtzeichenanlage

Am Donnerstag gegen 12.25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund einer Straßensperrung konnte er nicht geradeaus fahren. Deshalb setzte er rückwärts und bog nach rechts in die Kirchheimer Straße ein. Hierzu nutzte er die Abbiegespur des Gegenverkehrs und blieb hierbei mit seinem Sattelzug sowie mit dem Auflieger an der dortigen Lichtzeichenanlage hängen. Der Fahrer entfernte sich anschließend mit dem Sattelzug unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte aber nach ca. 20 Minuten zurück. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. An der Lichtzeichenanlage wird der Schaden auf ca. 5.000 bis 10.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl

Unbekannte montierten im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 8:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 8:00 Uhr, an der Josefskapelle in der Josefstraße zwei Kupferfallrohre ab und entwendeten diese. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Westhausen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag gegen 15:35 Uhr sollte ein alkoholisierter 24-jähriger Mann in der Dalkinger Straße, nachdem er trotz Aufforderung einen Bus nicht verlassen wollte, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Da er sich weigerte seine Personalien zu nennen, wurde er durchsucht. Daraufhin kam es zu Widerstandshandlungen, bei denen er selber und zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Bei dem 24-Jährigen wurde ein Atemalkoholgehalt von ca. 0,94 Promille festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

