Polizeipräsidium Aalen
Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trickdiebstahl abgewendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Taxifahrer bewahrt ältere Frau vor dreistem Betrug

Anfang August dieses Jahres bewahrte ein Taxifahrer im Raum Schwäbisch Gmünd eine ältere Dame vor dem Verlust ihrer Ersparnisse. Die Dame bestellte bei ihm ein Taxi an ihre Wohnanschrift, stieg aufgeregt und zitternd ein und bat darum zur Bank zu fahren. Der 57- jährige Fahrdienstleister beruhigte die Dame zunächst und hörte sich aufmerksam ihre Geschichte an. Als Sie davon erzählte, dass Sie einen Anruf der Polizei erhielt und sie nun einen fünfstelligen Betrag für die Freilassung ihrer Tochter nach Verursachung eines schweren Verkehrsunfalls bezahlen solle, wurde er hellhörig. Die Betrugsmasche war dem Mann bereits aus verschiedenen Medien bekannt und so brachte er die Dame schlussendlich dazu ihn zur Polizei zu begleiten, wo sie über den bevorstehenden Betrug aufgeklärt und dieser letztlich verhindert werden konnte.

Oftmals nutzen verängstige Opfer dreister Betrugsmaschen Fahrdienstleistungen um entsprechende Abhebungen bei der Bank zu tätigen. Durch aufmerksames Handeln und Zivilcourage können diese vor existenziellen Schäden bewahrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

