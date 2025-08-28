Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Die Polizei sucht mittels Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Mann aus Aalen. Der Vermisste wird seit Freitag, 22.08.2025 vermisst. Zuletzt wurde er in Aalen gesehen, bevor er am nächsten Tag in den frühen Morgenstunden zum Flohmarkt in Schwäbisch Gmünd aufbrach. Seither kehrte er nicht zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet. Eventuell hält sich der Vermisste im niederländischen Grenzbereich oder in den Niederlanden auf. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aalen-vermisstenfahndung/

